مقتل 3 أشخاص بينهم أجنبي في تحطم طائرة عسكرية بالنيجر

أعلن وزارة الدفاع في دولة النيجر الواقعة أقصى غرب إفريقيا مقتل 3 أشخاص، بينهم مدرب أجنبي، في تحطم مروحة عسكرية في مطار العاصمة نيامي بحسب خبر عاجل نقلته قناة «العربية » السعودية مساء اليوم.

كواليس الحريق في الطائرة

وكشف بيان وزارة الدفاع أن الطائرة كانت عائدة من رحلة تدريب روتينية عندما تحطمت على مدرج عسكري، واشتعلت النيران في حطام الطائرة ما تسبب في منع وصول الإطفاء إليها.