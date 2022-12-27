ارتفاع إشغالات فنادق الإسكندرية لـ80% خلال احتفالات رأس السنة

عادت إشغالات فنادق الإسكندرية للارتفاع مجددا بعد عامين من الركود بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت نسبة إشغالات الفنادق لرأس السنة إلى نسبة 80%، وسط إقامة حفلات وكرنفالات عدة لقضاء أهم أيام السنة التي تتمثل في وداع عام واستقبال آخر.

وقال عبدالوهاب محمد، مدير عام وزارة السياحة في الإسكندرية، إن نسبة إشغالات الفنادق في الإسكندرية بلغت 80% مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، لافتاً إلى إمكانية ارتفاع نسبة الاشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.

سبب ارتفاع إشغالات فنادق الإسكندرية في الكريسماس

وأضاف مدير عام وزارة السياحة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسبة الإشغال يرجع للسماح بإقامة حفلات في قاعات مغلقة هذا العام منذ جائحة كورونا الماضية.

وأوضح أن الإسكندرية تضم فنادق من 5 نجوم حتى نجمة واحدة، مؤكداً أن الإقبال الأكثر يكون على الفنادق ذات النجوم الخمسة والأربعة والثلاثة كونها تمتلك قاعات لإقامة حفلات الكريسماس، لافتاً إلى وجود حجوزات في بعض الفنادق أصحاب النجمة أو النجمتين ممن يملكون «روف» لإقامة حفلات أيضا.

أسعار فنادق الإسكندرية خلال رأس السنة

وأكد أن ليلة الإقامة في فنادق الإسكندرية خلال رأس السنة تبدأ من 300 جنيه، مشيراً إلى أنها ترتفع حسب درجة الفندق والخدمات المقدمة وربطها بالحفلات.