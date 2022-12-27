السجن 10 سنوات لعاطل سرق «توك توك» بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بسرقة «توك توك» بالإكراه، وذلك في نطاق منطقة العامرية غرب المحافظة.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، في القضية المقيدة برقم 26923 لسنة 2021 جنايات العامرية أول.

سرقة تحت تهديد السلاح

وبدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد تلقي بلاغ من والد المجني عليه يفيد قيام المتهم بسرقة نجله تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، بأنه عقب استقلال المجني عليه «م.خ.م» مركبة «توك توك»، طلب منه المتهم «م.ح.ا»، عاطل، توصيله إلى منطقة الوكالة بدائرة القسم.

وبالوصول إلى المكان المحدد، أشهر المتهم سلاحا أبيض «مطواة»، واضعاً إياها علي رقبته مهددا إياه بالتعدي بالضرب، ثم وجه إليه ضربات باليد استقرت في الوجه وقام بدفعه أرضا خارج المركبة، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وسرقة الـ«توك توك» كرها عنه.