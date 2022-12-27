«التضامن»: بنك ناصر قدّم 57 مليون جنيه إعانات نقدية وعينية للأكثر احتياجا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ العام الحالي 2021-2022، شهد تقديم حزمة إعانات ومساعدات نقدية وعينية بقيمة 57 مليون جنيه، تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، ودعم ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسي المتحركة، انطلاقا من الدور التكافلي والمجتمعي البارز لبنك ناصر الاجتماعي، وتبني سياسات لموازنات تهدف إلى خدمة المجتمع في مشروعات التمكين الاقتصادي، إضافة إلى أهمية دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أهم المجالات التي تؤثر بقوة في خطط الدولة للتنمية.

دعم ذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ بنك ناصر ينتهج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته، حيث ساهم البنك بإجمالي مليوني جنيه في شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية.

دفع مصاريف الطلاب المتميزين وغير القادرين

وأضافت القباج، أنّ البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتضافر جهود المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في تعبئة الطاقات والموارد في هذه المرحلة من متطلبات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبناء الوطن من الداخل، حيث ساهم البنك في دفع مصاريف الطلبة المتميزين وغير القادرين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بقيمة مليون و500 ألف جنيه.

دعم المستشفيات بـ40.8 مليون جنيه

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهماته الدائمة على كل المستويات، خاصة الارتقاء بالرعاية الصحية، من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات، حيث جرت المساهمة في دعم عدة مستشفيات بالأجهزة الطبية مثل قصر العيني، ومركز خدمة مرضى آل زهايمر «الباقيات الصالحات»، وغيرها من المستشفيات بإجمالي 40.8 مليون جنيه، بما يشمل إجراء عمليات جراحية كبري، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.

تجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا

وحرصا من البنك على دعم صعيد مصر وأهمية الاستثمار في البشر في الوجه القبلي، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا لـ40 حضانة، وتجهيز وحدة غسيل كلوي في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص محافظة قنا، ودعم مستشفى نصر النوبة المركزي، ودعم مستشفى المبرة بأسيوط، ودعم جمعية لؤلؤة الجنوب للمرأة والتنمية، فضلا عن دعم المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد في الأقصر بالأجهزة والمستلزمات الطبية، ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسيا متحركا للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين.