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ضيوف المنتدى الروسي للخريجين ينظمون زيارة ميدانية للأهرامات

كتب:

إلهام زيدان
03:01 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
ضيوف المنتدى الروسي للخريجين في أحضان الاهرامات

ضيوف المنتدى الروسي للخريجين في أحضان الاهرامات

أجرت الوفود المشاركة في المنتدى الروسي الدولي للخريجين بحضور ممثلي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، زيارة لمنطقة الاهرامات في جولة سياحية للتعرف على المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة القاهرة.

التعرف على التنوع الحضاري

ووفقا لبيان صحفي، أكدت تاتيانا كروجلوفا مدير معهد العلوم الإنسانية في روسيا أن مصر بطبيعتها دولة مدهشة، فخلال زيارة مصر، هناك فرصة للتعرف على التنوع الحضاري المصري من الحضارة الفرعونية للحضارة القبطية والحضارة الإسلامية، ولا يتسع الوقت لمشاهدة كل هذا الزخم، وحتما لابد من العودة للاستمتاع بجمال مصر.

وأكدت كروجلوفا أن الوفود التي شاركت في المنتدى أصرت على اقتطاع وقت لزيارة منطقة الاهرامات، فالكل أجمع أنه لا يجوز زيارة مصر دون زيارة الأهرامات.

وفود 14 دولة شاركوا في المنتدى

وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن وفود 14 دولة شاركوا في المنتدى وعبروا عن امتنانهم بالبرنامج الثقافي الذي تم تنظيمه لهم على هامش فعاليات المنتدى.

وقدم جاتين الشكر لزملائه باللجنة المنظمة، الذين نفذوا البرنامج بدقة شديدة، كما قدم الشكر لأعضاء جمعية الخريجين الذين شاركوا بفعالية متميزة خلال الفعاليات.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.