«البلاد» السعودية: المملكة تسعى لدعم السلام والاستقرار في المنطقة

أكدت صحيفة «البلاد» السعودية، أن المملكة تسعى لدعم السلام والاستقرار والنماء في المنطقة، والتحرك النشط لحشد العالم في مواجهة التحديات.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم، تحت عنوان «دور مؤثر» أن المملكة العربية السعودية في سياستها ومواقفها الرصينة، تؤكد مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة لما فيه الخير والازدهار للشعوب.

وأشارت إلى أن هذه السياسة أكد عليها مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والاستمرار في دعم العمل الدولي، بما يسهم في ترسيخ التنمية والازدهار وبناء مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.