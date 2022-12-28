اتحاد المستثمرين يؤسس المركز الوطني للتحول الرقمي

أعلن الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر عن عزم الإتحاد، تأسيس المركز الوطني للتحول الرقمي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية 2030.

زيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال شعبان في تصريحات صحفية، اليوم، إن المركز الوطني للتحول الرقمي يستهدف زيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونشر الوعي الرقمي والثقافة الرقمية ودعم الاقتصاد المصري بوجود مجموعة من رجال الأعمال وقادة الفكر والمتخصصين في هذا القطاع.

وعقد اتحاد المستثمرين اجتماعاَ هاماً مع أعضاء المركز حول أهميه التحول الرقمي وتطبيق آلياته بما يساهم في نمو الاقتصاد وزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الهام ومناقشه الطرق والسبل لزيادة صادرات الدولة المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع الخطط وبدء العمل عليها ومن ضمنها إنشاء مسارات تعليمية تدريبية توظيفية لخريجي كليه الحاسبات والمعلومات وهندسة الاتصالات والتي تستهدف خلق جيل جديد من الشباب المصري القادر علي التطوير والأبداع والعمل في الأسواق المحلية والعالمية، وسبل نشر الوعي الرقمي والثقافة الرقمية عن طريق عقد المؤتمرات والفاعليات علي مستوى الجمهورية.

القطاع الأكثر نموا في مصر

وأوضح الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر على مدار الثلاث أعوام الماضية بنسبه تصل الي 16 % وبحجم صادرات 4 ونصف مليار دولار في العام المالي 2021 - 2022.

وأشار خميس إلى أن المركز الوطني للتحول الرقمي قام بعقد شراكات مع الجامعات وشركات التكنولوجيا وعمل بروتوكولات تعاون مع الهيئات والوزارات للتعاون المشترك الذي سينعكس على نمو الاقتصاد المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.