القبض على المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من مسنة بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة بالقاهرة، لتعديها بالضرب على مُسنة، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

بلاغ بالواقعة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من «مُسنة - مقيمة بدائرة القسم»، مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم».

وأفادت المسنة أنه في حال تواجدها بالشقة سكنها، حضرت إليها إحدى السيدات «لا تعلم بياناتها»، وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها، على سبيل الأمانة، لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها مرة أخرى دخلت للشقة عُنوة، وتعدت عليها بالضرب، واستولت على بعض المشغولات ذهبية كرها عنها، ولاذت بالفرار، ونتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة واقعة سرقة مسنة، وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وجرى بإرشادها ضبط المسروقات كافة المستولى عليها بمسكنها.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمتها بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.