إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة بالشرقية.. بينهم 8 سيدات

أصيب 17 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «أبو سلطان-الصالحية الجديدة» بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى فايد والزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بوقوع حادث تصادم وإصابة 17 شخصًا

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد إصابة 9 عمال و8 عاملات في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصالحية الجديدة - أبو سلطان.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وإجراء الفحوصات اللازمة، وتبين أن المصابين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور، ونُقل 4 منهم إلى مستشفى فايد المركزي بمحافظة الإسماعيلية والباقيين الى مستشفى الزقازيق الجامعي.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق، وتحرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.