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عاجل.. السيسي: «التاريخ» أكثر مادة دراسية كنت أحبها.. وما زلت أقرأ فيه

كتب:

شريف سليمان
01:57 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مادة التاريخ كانت الأقرب إلى قلبه أثناء الدراسة، فالتاريخ مليئ بالحكم والمواعظ، متابعا: «بعد أن انتهيت من الدراسة، أكملت قراءة في التاريخ، كي أرى أخطاء الماضي وأتعلم منها»، وذلك ردا على سؤال الطفل «صلاح محمد»، من «القادرون باختلاف»، خلال فقرة «اسأل الرئيس» أثناء احتفالية «قادرون باختلاف»، عن أكثر مادة دراسية كان يحبها.

وأضاف الطفل، أنّه يتمنى أن تذهب جدته لأداء العمرة، فأجابه الرئيس: «حاضر يا صلاح، الإعلامي إبراهيم فايق قال لي إن دمك خفيف، اعمل حاجة عشان تيتة، وعشان تطلع في التلفزيون».

 

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