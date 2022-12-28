12 مشروعا قوميا في شرم الشيخ خلال 2022.. محطات تحلية وشبكة طرق

نفذت مصر إنجازا جديدًا في مدينة شرم الشيخ، حيث سطرت سواعد المصريين ملحمة إنشاء 12مشروعا عملاقا غير وجه مدينة شرم الشيخ هذا العام.

مشروعات قومية في جنوب سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال إن المشروعات القومية جرى إنشاؤها في شرم الشيخ خلال 6 شهور، شملت كل القطاعات وقد حولت المدنية إلى خضراء.

أبرز المشروعات القومية

1- مطار شرم الشيخ الذي جرى تطويره وزادت سعته الاستيعابية لتصل إلى 10 ملايين سائح، إلى جانب تطوير الممرات والصالات السفر والوصول.

2- إنشاء 3 محطات تحلية مياه بطاقة 60 ألف متر مكعب مياه، بالإضافة إلى محطة صرف عملاقة وإنشاء بحيرات الأكسدة.

3- إنشاء شبكة طرق بطول 200 كيلو متر و6 محاور مرورية و8 كبارى علوية، بالإضافة إلى 6 ميادين.

4- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي على مساحة 25 ألف متر مربع بتكلفة 250 مليونا، يقدم خدمات رقمية متميزة للمواطن والمستثمر.

5- إنشاء أول مركز الرصد الأمني على مساحة 3000 متر مربع لرصد ومراقبة الطرق الرئيسية.

6- تطوير منطقة الرويسات وإنشاء 2300 وحدة سكنية بالمنطقة، بالإضافة إلى إقامة مناطق لوجستية.

تطوير حديقة السلام البيئية بشرم الشيخ

7- تطوير حديقة السلام البيئية بشرم الشيخ وتضم ثلاث قاعات رئيسية.

8- تطوير خليج نعمة أشهر ممشى سياحي في مصر والشرق الأوسط بطول 2 كيلو متر.

9- إنشاء ممشى سياحي و83 محل بطول 6 كيلو متر.

10- إنشاء 8 محطات غاز طبيعي وتحويل 720 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي.

11- إنشاء 24 محطة شحن كهربائي للسيارات على طول طرق شرم الشيخ.

12- إنشاء أول وأكبر محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء علي مساحة 100 ألف متر مربع بتكلفة بلغت نصف مليار جنيه.