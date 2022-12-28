آية عبدالرحمن: نعرض الواقع بحيادية ومهنية

وصفت الإعلامية آية عبدالرحمن قناة «إكسترا نيوز» بأنها عتبة خير للمشاهدين والعاملين فيها على حد سواء، كونها تتناول الأحداث وتعرضها بمنتهى الحيادية من دون إحداث توتر للمتلقى، حسب قولها.

«باعتبر نفسى باحارب مع بلدى لمواجهة أى حد خبيث ناوى ينشر شائعات»

وقالت آية عبدالرحمن، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنها تتمنى استمرار «إكسترا نيوز» فى حفاظها على حالة الأريحية بالنسبة للمشاهد، مضيفة أن العاملين فيها يبذلون جهوداً كبيرة فيها، لأنهم يحبونها ككيان وبيت ينتمون إليه.

وكشفت آية عبدالرحمن أنها خلال تغطيتها لأى حدث تكون حريصة دائماً على الرد على كافة التساؤلات التى قد تدور فى ذهن المتلقى قائلة: «أنا بكون عاوزة أقول للمشاهد أنا حاسة بيك، وأنا واحدة منك مش بعيدة عنك»، وأضافت: بالطبع هناك التزام بالمهنية والحيادية والمصداقية هذا شىء بديهى، ولكن عندما تتاح الفرصة لطرح أسئلة على أحد الضيوف مثلاً لا بد أن تكون هذه التساؤلات لها علاقة بالواقع، ولا تكون منفصلة حتى يشعر المشاهد بأن هذا المحتوى يخصه ويعبر عنه قائلة: «ده اللى بسعى له دائماً وأشعر بأنه شرف مهنة ومسئولية أمام الله سأحاسب عليها، فلا يجوز أبداً أن يتحول الأمر إلى عرض خبرين فحسب، ولكن لا بد أن يكون هناك احتكاك بالشارع والتعبير عنه، لأننى نقطة الوصل بين المتلقى والضيف».

واعتبرت آية عبدالرحمن نفسها أنها جندى من جنود الحرب قائلة: «أنا باعتبر نفسى بحارب مع بلدى علشان أى حد خبيث ناوى ينشر شائعات أو يُحدث بلبلة فى الشارع، فدورى هنا أن أوضح وأقول لا يا جماعة ده غلط ده اتقال وده متقالش، وإنه يكون فيه وعى بما يحدث فعلاً».