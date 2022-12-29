ازرع وردة.. «محمد زكي» وأصدقاؤه يطلقون حملة لتجميل المنازل

ترك تنظيم مصر لقمة المناخ، التي جرى عقدها في مدينة السلام شرم الشيخ، أثرا كبيرا في نفوس المواطنين، فهناك من سعى لتدشين حملات تساهم في توفير هواء نقي للبيئة، وآخر أطلق مبادرات للمضي قدما نحو التحلي بالزراعة.

قمة المناخ دفعت الشاب محمد زكي، أن يطلق بصحبة أصدقائه مبادرة حملت اسم «ازرع وردة»، في سعيه الدؤوب إلى تحسين المناخ وجودة الهواء، دعما لوزارة البيئة، التي بدأت بالفعل في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، من مدينة شرم الشيخ، بحسب تصريحاته.

زكي: أتمنى زرع الأشجار بالمحافظات

وأضاف «زكي» في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة البيئة قامت بإنشاء حديقة مركزية على مساحة 30 فدانا في مدينة شرم الشيخ ضمن مبادرة 100 مليون شجر لذلك يتمنى أن ينتشر زرع الأشجار في بقية المحافظات.

«فكرت أطلق مبادرة لزراعة الورد، وحاولت أخليها ملائمة أكثر للمواطنين في المنازل بعد مبادرة الوزارة ازرع شجرة».. كلمات وصفها الشاب محمد زكي الشهير بـ«الفنان»، عن مبادرته التي تعيد الحياة لكوكب الأرض مرة أخرى.

ازرع وردة منذ 3 أشهر

وأكد أنه عندما بدأ الحملة منذ 3 أشهر عبر شراء بتلات الزهور وتوزيعها على الأصدقاء والأقارب بالقاهرة، واجهته سخرية ببداية الأمر، لكنه مع مرور الوقت أصبح الأمر أكثر تقبلا، وتطوع معه الكثير في تلك الحملة.

وأوضح محمد زكي أن البعض استبدل الورود بالنباتات العطرية كالنعناع والريحان وغيرها من النباتات التي يسهل وجودها في المنازل، ويمكن استغلالها خلال إعداد الطعام كما يحدث في كثير من الدول الآسيوية.