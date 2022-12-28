تطورات الحالة الصحية لـ إسعاد يونس: تحت الملاحظة الطبية

تصدرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خضوعها لعملية تغيير مفصل كامل في منطقة الحوض، داخل أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

وعلمت «الوطن»، من مصدر مُقرب من «صاحبة السعادة»، أنّ الحالة الصحية لإسعاد يونس، تشهد تحسنًا كبيرًا، ولازالت تخضع للملاحظة من قبل الفريق الطبي المُعالج لها، ولكن لم يتحدد موعد خروجها من المستشفى حتى الآن، مؤكدًا أنها استقبلت زيارات من قِبل أسرتها وأصدقائها المُقربين خلال الساعات الماضية، وفي حالة جيدة.

وأوضح أنّ إسعاد يونس، ستحصل على إجازة لحين التماثل للشفاء بشكلٍ كامل، لتعود مُجددًا لاستئناف نشاطها الفني، وكذلك تقديم برنامجها الشهير «صاحبة السعادة».

وكانت الصفحة الرسمية للفنانة إسعاد يونس، كتبت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي، طالبين منكم فضلًا، وليس أمرًا الدعاء لها بالشفاء».