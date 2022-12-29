كليب «سيد الغرام» لأصالة وأسماء المنور يحقق 5 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

حقق كليب سيد الغرام، والذي يجمع أصالة وأسماء المنور، 5 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» بعد 5 أيام من طرح الكليب في أول تعاون بينهما.

واحتفلت أسماء المنور بنجاح الكليب عبر حسابها على «إنستجرام»، بنشر صوره تجمعها بأصالة، وعلّقت عليها قائلة: «خمسة أيام، خمسة مليون مشاهدة، خمسة وخميسة علينا وخلاص.. سيد الغرام».

دويتو سيد الغرام

واحتفلت الفنانة أصالة بالدويتو الغنائي سيد الغرام، عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «أغنية فيها كمّ من الفرح والجذب ما عندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنور».

وقالت أسماء المنور: «صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة، ما تتخيلوش حرصها على إتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب يكفي إتقانها للهجة وتألقها بالزي المغربي، سنرجع ونحكي ليكم تفاصيل».