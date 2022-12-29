قناة القاهرة الإخبارية: روسيا تعيش لحظات حرجة وتبحث عن حلفاء جُدد

أكد الدكتور ميكولا باستون الأستاذ بجامعة كييف بأوكرانيا أن روسيا وجدت نفسها في موقف شاذ وتحتاج لحلفاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تعيش لحظات حرجة.

روسيا منذ عامين كانت في قلب السياسة العالمية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا منذ عامين كانت في قلب السياسة العالمية وكانت تدير تدفقات تجارية ومالية وصدرت كميات كبيرة من البضائع.

وأشار إلى أن روسيا مفروض عليها عقوبات كثيرة وتعاني من مشاكل اقتصادية وتجارية ومالية مؤكدًا أنها بحاجة ملحة لإيجاد حلفاء جدد.

روسيا تتجه لحلفائها القدامى من السوفيت

ولفت إلى أن روسيا اتجهت لحلفائها القدامى من الجمهوريات السوفيتية السابقة والتي تشكل الآن رابطة الدول المستقلة متوقعًا ألا تعوض هذه المحاولات الخسائر الروسية وخاصة الأسواق الواسعة في أوروبا ولا تستطيع أن تبيع بضائعها ولا تستطيع الحصول على ورادات مالية مثل السنوات السابقة معتبرًا أنها في حالة صعبة جدًا الآن.