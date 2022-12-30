اعترافات المتهم بسرقة أسلاك نحاسية من داخل شركة بحلوان: «ملحقتش أبيعهم»

«كنت خلاص هتصرف فيهم وأبيعهم لأي حد من بتوع الخردة اللي بيمشوا في الشارع بس ملحقتش وجت الشرطة وقبضت عليا»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة الأسلاك النحاسية من إحدى الشركات في حلوان، اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

اعترافات المتهم

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه أمس: «بقالي كذا يوم مخطط أسرق الأسلاك، واستنيت لحد ما الحارس بتاع الشركة مكنش موجود، وتسلقت السور وسرقت كل اللي أقدر عليه وهربت»، موضحًا أنه كان يبحث خلال الأيام الماضية عن مُشترٍ للمسروقات من أجل الحصول على الأموال.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على المتهم بسرقة الأسلاك النحاسية أول أمس الأربعاء، واتضح أنه عاطل ومقيم في نفس منطقة الشركة التي سرقها الأسلاك الخردة منها، كما أرشد إلى مكان المسروقات التي استولى عليها، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم

وعن العقوبة القانونية المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة أسلاك نحاسية خردة من داخل شركة في حلوان، فيقول المحامي محمد ثابت، إنه سوف ينطبق عليه ما نصت عليه المواد 317 و318 من قانون العقوبات، وتحديداً الحالة التي لم تقترن بظروف مشددة، والتي يتم معاقبة المتهم فيها بالحبس.