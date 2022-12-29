الرياضي للإعاقات الذهنية: اهتمام الرئيس بذوي الهمم تجاوز أحلامهم

قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، إن ذوي الهمم عُرفوا بذوي العاهات خلال حقبة الستينيات، أما الآن فقد تم تغيير المفهوم لـ قادر باختلاف وهو ما جعل صورتهم تتغير سواء أمام أنفسهم أو بنظرة المجتمع لهم: «هل فجأة أصبح لتلك الفئة قدرات؟، والإجابة لا كان لديهم هذه القدرات طوال الوقت والمجتمع كان لا يرى ذلك، ولم يعطهم الفرصة لإظهار قدراتهم، فالمشكلة كانت في المجتمع ولم تكن في ذوي الهمم».

لقاء الرئيس.. حلم

وأضافت مبدي في مداخلة هاتفية على فضائية النيل للأخبار، أنه قبل تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد لم يكن للقادرين باختلاف أي دعم، إذ أنه لم يكن من ضمن أحلام ذوي الهمم ولا المؤسسات الداعمة لهم أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه رئيس الجمهورية مع ذوي الهمم على المسرح ويخبرهم أنه يدعمهم.

الاهتمام لم يكن ضمن أحلامهم منذ 10 سنوات مضت

وأشادت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بجهود الدولة ودعم القيادة السياسية لـ «قادرون باختلاف» خاصة بعد القرارات الأخيرة التي تضمنت إنشاء صندوق لهم ودعمه ماليًا، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن من اهتمام لم يكن ضمن أحلامهم منذ 10 سنوات مضت، إذ أقتصر الاهتمام بهم لسنوات عديدة على زيارتهم والعطف عليهم، أما الآن فتغيرت نظرة المجتمع لهم، إذ أصبحوا موجودين في بيئة العمل المصرية إضافة إلى استغلال قدراتهم الفائقة في بعض المهام والتي تفوق الأشخاص العاديين في كثير من الأحيان.