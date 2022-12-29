خبير أثري: العثور على أطول بردية في العالم بطول 9 أمتار بسقارة

قال الدكتور خالد سعيد الخبير الأثري، إن عام 2022 هو عام زاخر بالاكتشافات الأثرية بالنسبة للآثاريين، إذ أن مصر بالنسبة للعالم هي قبلة لما هو جديد وللاكتشافات بشكل عام، فمنطقة سقارة هي المنطقة التي يتابعها العالم لحظة بلحظة، للتعرف على ما تسفر عنه الاكتشافات الأثرية.

العالم يهتم بالاكتشافات الأثرية

وأضاف سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن الكشف الأثري للبعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى الوزيري بمنطقة سقارة في منطقة البوباسطيين، تضمن مجموعة من الآبار لمجموعة من المقابر، كشفت أكبر عدد من التماثيل البرونزية والتوابيت الخشبية الخاصة بالمومياوات، وتماثيل خشبية خاصة بالإله إيزيس وأوزريس، ومجموعة من تماثيل المعبودات، مؤكدًا أن جميع هذه الاكتشافات هي اكتشافات هائلة جدًا، وهي تعد من الاكتشافات الأثرية التي يهتم بها العالم.

اهتمامات الأثريين باكتشافات مميزة من البرديات والأختام

وأكمل الخبير الأثري: «داخل هذه الاكتشافات الأثرية التي يهتم بها العالم يوجد العديد من الإكتشافات التي تهم الأثريين والمؤسسات العلمية وهي واحدة من أطول البرديات في العالم، طولها 9 أمتار ومختومة، بالإضافة إلى اكتشاف مجموعة من الأختام، موضحًا أن الأختام بالنسبة للأثريين والمؤسسات العلمية كشف مميز جدًا، فالختم أشبه بالختم الشخصي، الذي يقوم به الفرد لتوثيق هذا العمل حتى يصل إلى الطرف الآخر».