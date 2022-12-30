حصاد قطاع الوافدين بالتعليم العالي 2022.. جذب أكثر من 5 آلاف طالب

تبذل وزارة التعليم العالي والجامعات وقطاع الوافدين جهودًا ضخمة لتطوير المنظومة الخاصة باستقطاب الطلاب، وفقًا لاستراتيجية كبرى دشنتها الوزارة منذ سنوات في ظل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتطوير قطاع التعليم العالي الجامعي.

وتستعرض «الوطن»، أبرز نقاط جهود وحصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع ملف الطلاب الوافدين وحجم التقدم الذي حققه الملف.

- زيادة أعداد الطلاب الوافدين الدراسين في مصر.

- مصر تحولت إلى الوجهة الأولى للسياحة التعليمية في الشرق الأوسط.

- تأكيد قيمة مصر وشعبها لدى الكوادر الشابة الوافدة التي تتخرج من الجامعات والمعاهد المصرية.

- إقامة معيشية مناسبة للطلاب الوافدين، حيث إن الطالب الوافد هو بمثابة سفير لمصر في بلاده.

- تنسيق قبول الطلاب الوافدين تتماشى مع رؤية مصر في التحول الرقمي لكافة خدمات الدولة، مما ترتب عليه ارتفاع عدد الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

- زيادة أعداد الطلاب الوافدين بشكل ملحوظ، خلال عام 2022 حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المُلتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى ليصل إلى 21084 طالبا

- زاد عدد الطلاب الوافدين المُلتحقين بمرحلة الدراسات العليا إلى 5235 طالبًا.