إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بمركز كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج اللازم، وجار متابعة حالتهم بالمستشفى.

تفاصيل الحادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين فى حادث تصادم سيارة و«توك توك».

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من، «هـ.أ.ا»، 37 سنة، و«ع.أ.ا»، و«م.ا.ا»، و«ي.ج.ا»، بالإضافة إلى شخص آخر مجهول الهوية.

تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.