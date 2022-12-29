حبس عاطل لاتهامه بتجارة المخدرات بالمقطم 4 أيام.. محام يوضح العقوبة

خضع المتهم بتجارة المواد المخدرة بالمقطم لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اعترافات المتهم بتجارة المخدرات

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم عاطل له معلومات جنائية، مقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة، من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته لكمية من مخدر الحشيش زنة كيلو جرام بقصد الاتجار، وسيارة لتسهيل تحركاته، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، و4 هواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

الموقف القانوني المتوقع علي المتهم

وحول العقوبة المنتظرة للمتهم، يقول الخبير القانوني أشرف ناجي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءً من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

ولفت أشرف ناجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، على أنَّ عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.