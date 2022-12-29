هالوشينكو: بعض الأضرار لحقت بمنشآت الطاقة بسبب الهجمات الروسية الأخيرة

أفاد وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم، بأن بعض الأضرار لحقت بمنشآت ومرافق الطاقة، بسبب أحدث موجة من القصف الروسي لمناطق متفرقة من البلاد.

ووصف هالوشينكو، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، الوضع المتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بـ«الصعب»، خاصة في العاصمة كييف ومدينة «أوديسا» ومناطق غرب أوكرانيا، مضيفًا أن روسيا شنت، اليوم الخميس، هجومًا هائلا آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقد أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأنه تم إطلاق 69 صاروخًا على أوكرانيا اليوم، تم إسقاط 54 منها.