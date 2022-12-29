ميكانيكي ده ولا دكتور؟.. «الديب» يكشف أعطال السيارات بسماعة

منذ صغره، وجد والده يعمل في تصليح السيارات، خرج إلى الحياة، فرآه يعمل ليلًا ونهارًا ولا يمل، تربى على المهنة، وكبر وترعرع بين جدران ورشة والده، إلى أن ورث مهنته، طور من نفسه وواكب العصر، دخل مهنة ميكانيكا السيارات بقلب لا يهدأ وشغف لا ينقطع، حتى اشتهر بين أبناء محافظته بلقب «دكتور ميكانيكا»، وعُرف باستخدام سماعة تشبه سماعة الطبيب، للكشف عن الأعطال بالسيارة.

أحمد الديب، من محافظة كفر الشيخ، يعمل في ميكانيكا السيارات، تخرج من المعهد العالي لهندسة الميكانيكا، بدأ في المهنة مع والدها في طفولته، حينها كان عمره 10 سنوات فقط، بحسب حديث «الديب» لـ«الوطن»: «اشتغلت في الأول مع والدي وأنا صغير، بعد كده استقليت واشتغلت في توكيل».

«الديب» يستخدم سماعة طبيب في الكشف عن الأعطال

لم يترك «الديب» ورشة والده، بل عاد إليها واستكمل العمل فيها بمفرده بعد وفاته، وباستخدام أحدث المعدات والتقنيات، بدأ في تطوير مهنته، فاستخدم جهاز كشف الأعطال، وجهاز تنظيف الرشاشات، وجهاز كبس المحرك: «كل حاجة جديدة بتنزل السوق بشتريها على طول، دايمًا بطور من نفسي، أي مهنة بتحتاج تطوير».

سماعة تشبه ما يستخدمها الطبيب في عمله، يضعها «الديب» على أذنيه، ويتحسس الموتور الخاص بالسيارة، لاستخراج العطل، في مشهد يشبه ما يفعله الطبيب في أثناء الكشف: «بستخدم السماعة دي في معرفة أي صوت خشانة في المحرك وبحدده بيها، وده أسرع من إني أحددها بدون السماعة ومش هقدر كمان أحدد الصوت المناسب».

أمنية حياتي أفتح توكيل

لقب «دكتور ميكانيكي» يسعد به «الديب» كثيرًا، مضيفًا أن ذلك يميزه بين جميع العاملين في المهنة: «أي حد بيتمنى إن يكون له اسم مختلف في أي مهنة، وده شيء يسعدني، والدي برضو كان اسمه كده، وأمنية حياتي إني أفتح توكيل سيارات».