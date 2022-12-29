مدير مشروع الرصف بدشنا لقناة الحياة: جار عمل الطرق المثبتة في الصبريات

عرضت قناة «الحياة» تقريرا تلفزيونيا عن استمرار العمل في مشروع البنية التحتية، وتثبيت ورصف التربة بقرية الصبريات ضمن مشروعات حياة كريمة في مركز دشنا.

وقال المهندس أحمد يوسف، مدير تنفيذ مشروع رصف الطرق قرية الصبريات بدشنا، إنه جار عمل الطرق المثبتة والأسفلتية بمركز دشنا بإجمالي طول 80 كم، إذ يجرى رصف ما لا يقل عن 1 كم يوميا.

وأضاف أنه جرى رصف 10 كم حتى الآن، نظرا إلى أن المشروع حديث، ويجرى الانتهاء من رصف الطريق خلال شهر ونصف، والعمل يجرى على قدم وساق بإشراف الهيئة الهندسية والمكتب الاستشاري.

من جهته، قال المهندس عمر محمد، استشاري مشروع البنية التحتية وأعمال الرصف بقرية الصبريات، إن الطرق المثبتة هي البديل الأمثل للأسفلت والأوفر، وهي عبارة عن خلطة تتكون من أسمنت مُحسن وزلط ورمال ومياه.

وأوضح أن الطرق المثبتة أثبتت كفاءتها كونها بديل آمن وأمثل للطرق الأسفلتية خاصة بالطرق الداخلية، وتتحمل الأحمال عليها.