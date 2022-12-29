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سينما الهناجر تستضيف اللقاء الثامن لسلسة «أرواح في المدينة»

كتب:

إلهام زيدان
07:02 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
بيت المعمار

بيت المعمار

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاء الثامن لسلسلة أرواح في المدينة مع الكتاب الصحفي محمود التميمي، والذي يقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري ومشروع القاهرة عنواني، وذلك في السادسة مساء الأحد الأول من يناير 2023.

يستكمل اللقاء سرد حكايات مصر قبل 100 سنة وتحديداً عام 1922 من خلال فيلم «بين القصرين» الذي عبر عن مصر في هذه الحقبة فنشهد سرد حكايات عن ناس وأماكن وأحداث ارتبطت بعام 1922 وبداية عشرينيات القرن الماضي، والموسيقار الكبير منير مراد، وقصص أخرى يكشف عنها لأول مرة من أرشيف الصحافة المصرية العظيمة، وبعض المشاهد السينمائية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.