بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بأسيوط

شهد طريق أسيوط الزراعي عند قرية التتالية التابعة لمركز القوصية في أسيوط، حادث انقلاب سيارة «ميني باص» ما تسبب في مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

إخطار لمديرية الأمن

وتلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية التتالية بانقلاب سيارة ووجود حالة وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وبالانتقال والمعاينة الأولية والفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص تحمل رقم «3461 /ي ر ج».

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة «مريم.ل.س» و«حسناء.س. ا» و«شيماء.ا.د»، و«جمال.ا.ع»، و«عبدالرحيم.م»، و«الشيماء.ع.ا»، و«حامد.ج.م»، و«داليا.خ.ع» و«أيمن.ا.ع»، و«مريم.م.ع»، و«دعاء.س.ا»، وجثة شخص آخر مجهول الهوية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وحرر المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف ورفع اثار الحادث.