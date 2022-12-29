موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري المصري.. اعرف القنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة الزمالك وأسوان، ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، إذا يستعد الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لمواجهة أسوان بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

ويأتي موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، الاثنين المقبل في الثانية و45 دقيقة عصراً على استاد نادي أسوان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

وتنقل المباراة المرتقبة بين الزمالك وانبي بالجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري، عبر مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» الناقل الحصري والوحيد للدوري المصري.

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته

ويدخل الزمالك المباراة طامحاً في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الاسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، وسط أداء فني قوي من لاعبي نادي الزمالك، ويسعى للفوز على أسوان وتحقيق الثلاث نقاط من المباراة، خاصة بعدما أصبح يتقاسم صدارة الدوري المصري مع الأهلي بفارق الأهداف بين كلا الناديين، وتطمح القلعة البيضاء للاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز بعد الفوز به للمرة الأولى منذ فترة طويلة مرتين على التوالي.

أسوان يسعى لمفاجئة الزمالك

ويسعي نادي أسوان لتقديم أداءا جيدا ومحاولة منافسة الزمالك خلال المباراة ومفاجأته سواء بحصد نقطة وحيدة من المباراة بالتعادل أو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من المباراة.

ترتيب الزمالك وأسوان بالدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بـ24 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 3 ولم يتلق الهزيمة حتى الآن، بينما يحتل أسوان المركز التاسع في ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ12 نقاط من 10 مباريات خاضها الفريق، حقق الفوز في 4 مباريات وهزم في 6 لقاءات.