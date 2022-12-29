«الرعاية الصحية»: تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة بمحافظات التأمين الشامل (انفوجراف)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة بمحافظات التأمين الشامل، وذلك خلال إنفوجراف، نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

تطبيق منظومة التأمين الصحي

أوضحت هيئة الرعاية الصحية، بحسب الإنفوجراف، أنه منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لوحظ تحسن مؤشرات تنظيم الأسرة بمحافظات تطبيق المنظومة، مشيرة إلى انخفاض معدل الإنجاب بمحافظة بورسعيد بنسبة 2.2%، وانخفاض معدل الإنجاب بمحافظة الأقصر بنسبة 1%، وانخفاض معدل الإنجاب بمحافظة الإسماعيلية بنسبة 1.3%، وذلك طبقًا للإحصاء السنوي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من عام «2018- 2020».

وأضافت الهيئة، أن إجمالي عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، حتى يونيو 2022، بلغت 411.5 ألف منتفعة، منها 121.2 ألف منتفعة ببورسعيد في الفترة من 2019 وحتى يونيو 2022، و221.3 ألف منتفعة بالأقصر في الفترة من 2020 وحتى يونيو 2022، و69.1 ألف منتفعة بالإسماعيلية، في الفترة من 2020 وحتى يونيو 2022.

بورسعيد أقل محافظة في معدلات الإنجاب

ولفتت الهيئة، إلى أن محافظة بورسعيد، تعد أقل محافظة في معدلات الإنجاب حيث تحتل المرتبة 27 والأخيرة بين محافظات جمهورية مصر العربية، مضيفة أن محافظة الأقصر تعد أكبر محافظة في عدد المنتفعات المترددات على خدمات تنظيم الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظة.

وتابعت: أن تنظيم الأسرة يحقق أهداف الدولة في رعاية المواطنين وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى مستوى ممكن.