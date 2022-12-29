الكشف على 1862 مواطنا بقافلة طبية مجانية في كفر داود بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة في المنوفية، تحت إشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة، وبرعاية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية كفر داود بمركز السادات، التي استمرت على مدار يومين.

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على عدد 10عيادات متخصصة، 2 عيادة باطنة، و2 عيادة أطفال، وجراحة، وجلدية، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، ورمد، وأسنان، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

إجراء فحوصات للمرضى في القافلة

أضافت، أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1862 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 120 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 25 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 30 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

10 ندوات توعية صحية وتثقيفية خلال القافلة

وأوضحت أنه تم عمل عدد 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وانطلقت القافلة الطبية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.