تفاصيل مشروع الخط الرابع للقطار السريع من غرب بورسعيد لأبو قير الجديدة

تعمل مصر جاهدة على إنشاء أكبر عدد من مشروعات النقل، ومنها الخط الرابع للقطار السريع من غرب مدينة بورسعيد حتى مدينة أبو قير الجديدة، حيث تمتد مساحة المشروع على طول الساحل الشمالي الشرقي من غرب بورسعيد ومدخل قناة السويس وميناء بورسعيد، وخط السكة الحديد القائم بين الإسماعيلية وبورسعيد.

ويمتد المشروع، من الطريق الساحلي الدولي إلى مدينة الأثاث ودمياط وميناء دمياط، ودمياط الجديدة، والميناء الجاف، وجمصة، مرورًا بمدينة المنصورة الجديدة، ودلتا مارينا، ومدينة البرلس، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة مطوبس حتى أبو قير، وميناء أبو قير الجديد، وسيتم تبادل الخدمة فيه مع مترو أبو قير وصولًا بمحطة مصر بالإسكندرية.

طول المشروع 250 كليومترا

كما أن المشروع طوله يمتد لـ 250 كيلومترا، ويمر بـ6 محافظات، ويخدم 5 موانئ على البحر المتوسط، و4 مدن جديدة.

القائم بتنفيذ المشروع هي شركة جاما والديدي جروب، بالشراكة مع شركة سيمينز موبيليتي الأجنبية، المسؤولة عن توريد الوحدات المتحركة والأنظمة، دون أي تكلفة أو أعباء مالية على الدولة أو وزارة النقل والمواصلات.

شركات وطنية

وتقوم وزارة النقل والمواصلات، بتنفيذ نزع الملكية والمحطات والجسور، وفي القريب سيتم تصنيع أشرطة قضبان للقطار السريع في مصر، من خلال شركات وطنية وخاصة.