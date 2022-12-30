مصرع شخصين دهسا أسفل عجلات قطارين في مركز سمالوط بالمنيا

لقي، اليوم الجمعة، شابان مصرعهما تحت عجلات قطارين، حيث لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة بعد أن صدمه قطار بينما سقط الثاني من إحدى العربات، وذلك في منطقتين متفرقتين بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا.

وفاة شابين في حادثي قطار بسمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد وقوع حادثين الفرق بينهما ساعات قليلة، علي شريط السكة الحديد في مركز سمالوط.

وتبين وقوع الحادث الأول نتيجة اصطدام القطار السريع بشاب يدعى «محمد ن»، 22 سنة، طالب بجامعة المنيا، ويقيم في قرية الجزائر التابعة لمجلس قروي قلوصنا، ناحية مدينة سمالوط وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وأسفر الحادث الثاني عن مصرع «ياسر م»، 30 سنة، ويقيم بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط شرق، حيث سقط من عربة القطار.

نقل الجثتين لمشرحة سمالوط

وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري استخراج تصريح الدفن لعدم وجود شبهه جنائية طبية في الوفاة بحسب تقرير مفتش صحة المركز وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعتين.