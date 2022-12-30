نقيب الممثلين: عادل إمام حالته الصحية جيدة ولم يعتزل الفن

كل فترة تخرج أخبار مضللة عن الفنان الكبير عادل إمام سواء عن اعتزاله التمثيل أو عن حالته الصحية، حيث كان عام 2022 هو أكثر الأعوام التي شهدت شائعات حول «الزعيم».

عادل إمام بصحة جيدة

أوضح أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، أن الفنان عادل إمام في حالة صحية جيدة، ومن فترة لأخرى يتواصل بأصدقائه المقربين.

ونفى تماما نقيب الممثلين، إصابة عادل إمام بأي مرض مثل الشائعات التي انتشرت عنه مؤخرا.

مسلسل فالانتينو آخر ظهور فني لـ«الزعيم»

وعن عودته للتمثيل، أكد النقيب، أن هذا الأمر خاص بالفنان وهو صاحب القرار الأول والأخير له، ولكنه نفى تماما فكرة وأخبار الاعتزال.

يذكر أن الفنان عادل إمام كان قد شارك في آخر عمل درامي له عام 2020، حين ما قام ببطولة مسلسل فالانتينو مع الراحلة دلال عبد العزيز وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة.

كما انتشرت أقاويل مؤخرا عن دخوله بطولة فيلم جديد بعنوان «الواد وأبوه» كان من المقرر أن يقوم عادل إمام ببطولته رفقة نجله محمد، ولكن توقفت أخبار الفيلم.