موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات، من الأمور التي يبحث عنها الآلاف من التلاميذ وأولياء أمورهم، التي تفصلنا عنها أيام قليلة، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعدها.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات

وفي السطور التالية تنشر«الوطن»، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات وفقًا لما أعلنته مديريات التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

حددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 على أن تبدأ يوم 15 من شهر يناير، لافتة إلى أن جدول امتحانات الترم الأول 2023، للصف السادس الابتدائي، يأتي على هذا النحو:

- الأحد 15\1\2023: اللغة العربية.

- الاثنين 16\1\2023: الرياضيات.

- الثلاثاء 17\1\2023: اللغة الأجنبية.

- الأربعاء 18\1\2023: الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في القاهرة

تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في القاهرة، الأربعاء الموافق 5 من شهر يناير المقبل، وتنتهي يوم الأربعاء 11 من الشهر نفسه.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الدقهلية

تبدأ امتحانات الترم الأول 2023 للصف السادس الابتدائي بالدقهلية، الإثنين 9 يناير 2023، وفقًا للتالي:

- الإثنين 9/1/2023: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

- الأربعاء 11/1/2023: الدراسات الاجتماعية- اللغة الأجنبية.

- الخميس 12/1/2023: العلوم- التربية الدينية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 المقرر لها إن تبدأ الإثنين 9 من شهر يناير، وجاءت كالتالي:

الإثنين 9-1-2023: لغة عربية - خط عربي.

الثلاثاء 10-1-2023: علوم.

الأربعاء 11-1-2023: الرياضيات.

الخميس 12-1-2023: لغة إنجليزية.

السبت 14-1-2023: دراسات – تربية دينية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 ببني سويف

تبدأ امتحانات الترم الأول 2023 للصف السادس الابتدائي، الخميس 5 يناير 2023، مشيرة إلى جدول امتحانات الترم الأول 2023 تأتي على هذا النحو:

- الخميس 5-1-2023: اللغة العربية - الخط والإملاء.

- الاثنين 9-1-2023: العلوم - الدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 10-1-2023: الرياضيات.

- الأربعاء 11-1-2023: اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الشرقية

تنطلق امتحانات الترم الأول 2023 للصف السادس الابتدائي، في محافظة الشرقية، بدءًا من يوم السبت 14 يناير حتى الثلاثاء 17 من ذات الشهر، وفقًا لهذا الجدول:

- السبت 14/1/2023: اللغة العربية - الخط والإملاء.

- الأحد 15/1/2023: الرياضيات- واللغة الأجنبية.

- الاثنين 16/1/2023: العلوم- والتربية الدينية.

- الثلاثاء 17/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 19/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى «للمدارس الرسمية للغات فقط».

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في الإسكندرية

تبدأ من السبت 14-1-2023، على هذا النحو:

- السبت 14-1-2023: اللغة العربية والخط – التربية الدينية.

- الأحد 15-1-2023: اللغة الأجنبية.

- الاثنين 16-1-2023: العلوم.

- الثلاثاء 17-1-2023: الرياضيات.

- الأربعاء 18-1-2022: الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 في سوهاج

تبدأ الأربعاء الموافق 11 من يناير 2023: اللغة العربية خلال ساعتين ونصف والتربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- الخميس الموافق 12 يناير 2023: مادة العلوم خلال ساعة ونصف.

السبت الموافق 14 يناير 2023: مادة الدراسات الإجتماعية خلال ساعة ونصف وict خلال ساعة ونصف أيضا.

الأحد الموافق 15 يناير 2023 اللغة الإنجليزية خلال ساعة ونصف.

- الإثنين 16 يناير: الرياضيات خلال ساعة ونصف.