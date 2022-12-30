«الموسيقيين»: هيثم أحمد صاحب تريند «أنتش وأجري» لم يحصل على تصريح عمل

نفت نقابة المهن الموسيقية كل ما ورد خلال إحدى المقابلات التلفزيونية الخاصة بـ هيثم أحمد الشهير بـ«ويجز الغلابة» صاحب تريند «أنتش وأجري» والتي أوضح فيها حصوله على تصريح عمل.

الموسيقيين: ليس لدينا أي معرفة بهيثم أحمد ولم يتم اختباره

أوضحت النقابة في بيان: هذا الشخص لم يتقدم للنقابة لا لطلب تصريح أو لأي اختبارات ولم يحصل على تصريح للعمل كما ورد على لسانه.

وتابعت النقابة في بيانها أنها تنأى بنفسها عن الدخول في هذه المهاترات وتطالب القنوات التلفزيونية والمواقع والصفحات الإخبارية تحري الدقة قبل قيامها بنشر مثل هذه الأخبار والتصريحات المغلوطة التي تثير البلبلة لدى الرأي العام، كما تؤكد النقابة على تمسكها بكل ما يلائم الذوق العام والآداب العامة لكل ما يُقدم من أعمال فنية تختص بها نقابة المهن الموسيقية

يذكر أن هيثم أحمد كان قد ذاع صيته بسبب تقليده لإحدى أغنيات ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وأطلق عليها رقصة أنتش وأجري.