جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 في جميع المحافظات: تبدأ 4 يناير

أعلنت مديريات التربية والتعليم المختلفة، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 في جميع المحافظات، التي تنطلق خلال أيام قليلة، وتستمر لنحو أسبوع، حيث يقضي آلاف الطلاب احتفالية رأس العام، ثم يكثفون من استعداداتهم لامتحانات نصف العام، وعقب ذلك تنطلق أجازة نصف العام.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023

وتنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الصف الأول الإعدادي وأسرهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الفيوم

جاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 كالتالي:

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الخميس 12 يناير 2023 امتحان مادة الهندسة.

السبت 14 يناير 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد 15 يناير 2023 امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الجيزة

أمّا جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الجيزة فقد جاء كالتالي:

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الإنجليزية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 القاهرة

جاء جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الإعدادي القاهرة، كالتالي:

الخميس 5 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والخط، والتربية الدينية.

الأحد 8 يناير 2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

الإثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر .

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة.

الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 القليوبية

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الغربية

الثلاثاء 3/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الخميس 5/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء.

الخميس 12/1/ 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الإسكندرية

الاثنين 9/1/ 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي العلوم، واللغة الأجنبية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الدراسات، والتربية والتربية الفنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والحاسب الآلي.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان مادة الجبر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 البحيرة

السبت 14/1/ 2023: امتحان مادتي الهندسة، والدراسات الاجتماعية.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الشرقية

الأحد 8/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والهندسة.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 الدقهلية

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الدينية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والحاسب الآلي.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 المنيا

الأربعاء 11/1/2023 امتحان مادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والهندسة.

الأحد 15/1/ 2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2023 سوهاج

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادة العربي والخط، والكومبيوتر.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعي، والجبر والإحصاء.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 أسيوط

الأربعاء 4/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، والتربية الدينية.

الاثنين 9/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية، والهندسة.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 16/1/ 2023: امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 المنوفية

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، واللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتي العلوم والجبر والإحصاء.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 قنا

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الأربعاء 11/1/1012: امتحان مادتي العلوم، واللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 كفر الشيخ

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

الأحد 15/1/ 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

الاثنين 16/1/2023، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الثلاثاء 17/1/2023: امتحان مادتي العلوم، والهندسة.

الأربعاء 18/1/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 دمياط

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الخميس 12/1/2023، امتحان مادتي الهندسة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

السبت 14/1/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادة العلوم.