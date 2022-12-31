مساعدات عاجلة ووحدات سكنية بديلة لأسرتين انهار منزلهما فجأة بالفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ووحدات سكنية بديلة، للأسرتين المتضررتين من حادث الانهيار الجزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مصطفى كامل، جهة منطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطارًا، بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية بشارع مصطفى كامل، دون وقوع إصابات بين أفراد الأسرتين اللتين تقطنان المبنى المكون من 5 طوابق، وعلى الفور وجه المحافظ، بسرعة إخلاء المنزل.

كردون أمني بمحيط المنزل

وشدد المحافظ على ضرورة فرض كردون أمني بمحيطه، بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة أهالي المنطقة.

توفير وحدات سكنية بديلة

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لقاطني المنزل المنهار، وتوفير وحدات سكنية بديلة بمساكن المحافظة بمنطقة الشيخ حسن، للأسرتين المتضررتين.

نقل الأسر للشقق البديلة

في السياق نفسه، تفقد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، يرافقه مساعد مدير أمن الفيوم، موقع المنزل المنهار، للاطمئنان على سلامة قاطني المنزل ومتابعة عملية الإخلاء ونقلهم إلى الشقق البديلة.

إعانات مالية عاجلة للأسرتين

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات مالية عاجلة للإعاشة، وأغطية وبطاطين، ومساعدات غذائية وعينية، ووجبات ساخنة للأسرتين المتضررتين، كما قامت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية، بتوفير مراتب وأغطية وبطاطين، ومواد غذائية للأسرتين.

انهيار منزل في الحواتم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد انهيار أجزاء من منزل في شارع مصطفى كامل بمدينة الحواتم.

قطع الكهرباء والغاز عن المنزل

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، على الفور، إلى مكان البلاغ، وجرى إخلاء المنزل من السكان الذين يقطنون به، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن العقار لحين الانتهاء من هدمه، قبل أن يسقط كليًا ويتسبب في وقوع كارثة.