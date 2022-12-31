تفاصيل حادث مطروح.. انقلاب أتوبيس غرب الدلتا بسبب حفر في الطريق

شهد طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، قبل قليل، وقوع حادث انقلاب أتوبيس ركاب بشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة مما أدى إلى سقوط 3 مصابين بإصابات متنوعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، فور ورود بلاغ بانقلاب الأتوبيس خلال وصوله قادماً من الإسكندرية في طريق إلى مدينة مرسي مطروح.

تفاصيل حادث اتوبيس مطروح

وتنشر "الوطن" تفاصيل حادث مطروح، بورود بلاغ الساعة العاشرة مساء إلى شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس تابع لشركة غرب الدلتا عند علامة الكيلو 16 طريق مطروح الإسكندرية، بسبب وجود حفر على الطريق نتيجة التوسعة التي تجري من مدينة مرسي مطروح إلى مدينة الضبعة، خلال مشروع توسعة وتطوير الطريق الدولي من الإسكندرية حتى مطروح، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى حتى مدينة الضبعة وجاري العمل في المرحلة الثانية من الضبعة مطروح بطول 135 كم، وأثناء مرور الأتوبيس سقطت عجلاته في الحفر ما أدى إلي انقلابه في الحال.

خسائر الحادث

ونتج عن حادث مطروح وقوع خسائر من إصابات لبعض الركاب وهم: سمية محمد عبدالعاطي 48 سنة من إسكندرية تعاني من كدمات متفرقه في الجسم والحالة العامة متوسطة وجاري استكمال العلاج، وأميمة عثمان محمود فرحات 62 سنة من إسكندرية تعاني من إصابات بكدمات متفرقه بالجسم والحالة العامة متوسطة، وجار عمل الأشعة لها، ووضعها تحت الرعاية الطبية، وهيثم جمعه محمد إبراهيم 33 سنة من إسكندرية مصاب بكدمات متفرقه في الجسم، وجار تقديم الخدمات اللازمة لجميع المصابين بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى مطروح العام، كما تسبب الحادث في وقوع خسائر مادية بتهشم جسم الأتوبيس، وانتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث وجاري معاينة الأتوبيس وسؤال المصابين.