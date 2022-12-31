تراجع كبير في مؤشر مديري المشتريات الصيني وسط ارتفاع الإصابة بكورونا 

انخفض مؤشر ناتج مؤشر مديري المشتريات المركب من NBS في الصين إلى أدنى مستوى في 34 شهرًا عند 42.6 في ديسمبر 2022 من 47.1 في الشهر السابق، مما يشير إلى أن إجمالي أنشطة الإنتاج والتشغيل للشركات الصينية تقلص أكثر، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد انتقال بكين إلى الخروج من الإجراءات الوبائية الصارمة في أوائل الشهر.

انكماش في نشاط المصانع الصينية

ووفقا لموقع ترندينج ايكونمي، انكمش كل من نشاط المصانع وقطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل كل مؤشر أدنى مستوياته منذ فبراير 2020. وعزت وكالة الإحصاء الصينية، NBS، الانخفاضات إلى عدة عوامل في الداخل، بما في ذلك زيادة اضطرابات سلسلة التوريد ونقص العمالة.

انكماش في نشاط المصانع

و سجلت أحدث طبعة أيضًا أعلى وتيرة انكماش في نشاط المصانع منذ فبراير 2020، حيث انخفض الإنتاج (44.6 مقابل 47.8 في نوفمبر) والطلبات الجديدة (43.9) ومبيعات الصادرات (44.2 مقابل 46.7) بمعدلات أسرع.

تراجع في مؤشر الشراء للشهر الثالث

كذلك انخفض نشاط الشراء للشهر الثالث على التوالي فى الصين، حيث كانت وتيرة الانخفاض هي الأكبر في ثمانية أشهر (44.9 مقابل 47.1)؛ بينما تسارع الانخفاض في التوظيف بشكل حاد (44.8 مقابل 47.4). في الوقت نفسه، تطول وقت التسليم بشكل كبير (40.1 مقابل 46.7).

ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج

على صعيد السعر، ارتفعت تكلفة المدخلات للشهر الرابع على التوالي وبمعدل أكثر حدة (51.6 مقابل 50.7)؛ في حين امتد الانخفاض في رسوم الإنتاج للشهر الثامن على التوالي على الرغم من تراجع الانخفاض عن الشهر السابق (49.0).