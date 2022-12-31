مصدر عن مبلغ قانون الزواج الجديد: سيكون في متناول العروسين

أثيرت العديد من الشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه في صندوق دعم الأسرة، الذي من المقرر إنشاؤه بموجب مشروع الأحوال الشخصية الجديد.

الهدف من إنشاء صندوق دعم الأسرة

ووفقًا لمصادرة مطلعة على قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن الهدف من صندوق دعم الأسرة، أن يدفع كل زوج أو مقبل على الزواج مبلغًا ماليًا من أجل رعاية الأسرة فيما بعد وهو بمثابة تأمين للحياة الأسرية، بحيث تصرف من الزوجة فور طلاقها أو امتناع الزوج عن الإنفاق.

وأشارت المصادر إلى أن المشرع وضع آليات لتمويل هذا الصندوق وكيفية التصرف في مقدراته بحيث يستطيع هذا الصندوق رعاية الأطفال وتنفيذ الأحكام القضائية بمنتهي الدقة.

مبلغ الصندوق

ولم يتم تحديد المبلغ الذي سيتم دفعه في صندوق دعم الأسرة حتى الآن؛ نظراً لأن مشروع القانون لم يكشف عنه الستار ولم يتم إقراره من البرلمان، لكن وفقا للمصادر، سيكون في متناول المقبلين على الزواج.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع في وقت سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة.