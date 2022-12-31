«الزراعة»: توزيع 7 ملايين طن أسمدة على الفلاحين سنويًا

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الأسمدة المدعمة التي تقدم للمزارعين سنويًا، وبلغ حجمها 7 ملايين طن، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري.

وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة توزيع الأسمدة المدعمة على جميع المحافظات وفقًا للمقررات السمادية لكل محصول، كما يتم متابعة جميع الأرصدة بالجمعيات وأماكن التخزين ومتابعة برامج الشحن الشهرية وما يتم صرفه يوميًا من خلال دورات متصلة، كما يتم تتبع الأسمدة بداية من خروج الشحنات من المصانع وتسجيل حركة الشحن وكمية الأسمدة حتى تصل لجهة التوزيع، ومنافذ توزيعها حتى تصل ليد المزارع وذلك من خلال لجان للمرور والمتابعة.

55 قاعدة لرصد الجراد الصحراوي

وأوضح «الشناوي»، أن الوزارة تقوم بدور كبير في مكافحة الآفات حيث يتم مكافحة الجراد الصحراوي، من خلال 55 قاعدة منتشرة على الحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر تقوم بالمسح والاستكشاف لأسراب الجراد الصحراوي، وتمنع دخول الجراد بتكلفة تصل سنويا لما يقرب من 8 ملايين جنيه.

ولفت رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إلى دور الوزارة في مكافحة الآفات الخطيرة إلى جانب الجراد ومن بينها دودة الحشد الخريفية وسوسة النخيل الحمراء ودودة القطن وذبابة الفاكهة، وذلك بشكل دوري حيث توفر الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الدعم الفني كما تقوم الوزارة بالمكافحة بالمبيدات ويتم تقديم خدمات الإرشاد، كما تم الاستعداد لمكافحة صدأ القمح خلال الموسم الشتوي الحالي.

الزراعة: تدريب 24 ألف مطبق مبيدات على الاستخدام الآمن للمبيدات

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة الآفات بوزارة الزراعة، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراقبة غش وتهريب المبيدات، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، لافتًا إلى تدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيدًا لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية.