2.4 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام في السينما خلال 24 ساعة.. «هنيدي» يتصدر

حققت 4 أفلام في دور العرض السينمائي، أمس الجمعة، إيرادات قُدرت بـ2 مليون و486 ألفا و890 جنيها، وتصدر القائمة محمد هنيدي بفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، حيث حقق 2 مليون و356 ألفا و317 جنيها، وفقًا لتصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

60 ألف جنيه إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وفي المركز الثاني حقق فيلم «فضل ونعمة» إيرادات قيمتها 60 ألفا و419 جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة، والعمل من بطولة هند صبري، وماجد الكدواني، وشريف دسوقي، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

56 ألف جنيه إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وفي المركز الثالث حل فيلم «تحت تهديد السلاح» إيرادات 56 ألفا و925 جنيها، والعمل من بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين رضا، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

13 ألف جنيه إيرادات فيلم «هاشتاج جوزني»

وفي المركز الرابع جاء فيلم «هاشتاج جوزني»، حيث حقق إيرادات 13 ألفا و229 جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة، والعمل من بطولة مايان السيد، وأمير المصري، وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد، وصابرين، ومحمد محمود، ودينا، وإسلام إبراهيم.