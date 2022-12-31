سهرات فنية ممتعة على الشاشات في ليلة رأس السنة أبرزهم حماقي ورمضان

في أجواء من البهجة والسعادة، تستعد الفضائيات لاستقبال العام الجديد بسهرة فنية ممتعة للجمهور، إذ تعمل الكثير من الفضائيات على استضافه عددًا من نجوم الفن والغناء والطرب الذين يعشقهم الجماهير، وتستعرض «الوطن» أبرز السهرات الفنية من الأفلام والبرامج والاحتفالات التي يمكنك الاستمتاع بها ليلة رأس السنة في المنزل على النحو التالي:

المطرب محمد حماقي في «صاحبة السعادة»

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، النجم محمد حماقي، في سهرة «صاحبة السعادة» الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، احتفالًا برأس السنة الميلادية يومي السبت والأحد، في الساعة الحادية عشر مساءًا.

المطربة هدى في «واحد من الناس»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في سهرة رأس السنة، المطربة هدى، وذلك لإمتاع الجمهور في بداية العام الجديد، في برنامج «واحد من الناس»، والذي يعرض على شاشة «الحياة».

كارول سماحة على شاشة «الحياة»

تعرض شاشة «الحياة»، حفلًا للمطربة كارول سماحة، إضافة إلى عروض ترفيهية أخرى، بمناسبة رأس السنة، وتبدأ تلك الاحتفالات من الساعة التاسعة مساءًا، حتى منتصف الليل، تطرب خلاله مجموعة من أشهر أغانيها.

محمد رمضان وأبنائه في «معكم منى الشاذلي»

يحل الفنان محمد رمضان وأبنائه ضيفا على قناة «سي بي سي» والقناة الأولى، مع الإعلامية منى الشاذلي، في سهرة خاصة احتفالا برأس السنة الميلادية، اليوم السبت في تمام العاشرة مساء، إذ يقدم «رمضان» باقة متنوعة من أغنياته داخل الاستديو، كما يقدم أغنيات واسكتشات مختلفة للعديد من النجوم الراحلين

حفلات لـ «صابر الرباعي وراغب علامة ومدحت صالح» على «الحياة»

تقدم قناة «الحياة» فقرات غنائية مميزة بمناسبة رأس السنة، اليوم السبت، حيث تعرض حصريا عبر شاشتها، حفلا غنائيا لباقة مع ألمع نجوم الغناء والطرب في مصر والوطن العربي، يشارك في الحفل النجوم: كارول سماحة وصابر الرباعي ودينا الوديدي ومدحت صالح ونادية مصطفى وراغب علامة وهاني عادل مع فرقة وسط البلد، ورامي عياش وآخرون.

أحمد شيبة وعمر كمال

أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامية أسما إبراهيم عبر «فيسبوك» عن استضافة المطربين أحمد شيبة وعمر كمال في حلقة رأس السنة من برنامج «حبر سري» الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر قناة «القاهرة والناس».