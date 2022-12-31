أسعار البترول تسجل مكاسب للعام الثاني على التوالي

شهدت أسعار البترول العالمية تغيرات كثيرة وتقلبات خلال العام 2022، خاصة مع الكثير من الأحداث التي شهدها العالم كله من حروب وتقلبات اقتصادية وغيرها.

وبشكل عام حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال 2022، حيث ذكر موقع «إنفيستينج»، أن الأسعار ارتفعت بشدة بسبب شح الإمدادات في ظل الأزمة في أوكرانيا، وكذلك انخفضت الأسعار في أوقات أخرى نتيجة ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي بعد تعرضها لموجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا التي تسبب في إغلاق لعدد من المدن الصينية نتيجة لانتشار العدوى.

بالرغم من للعديد من الأحداث الاقتصادية وزيادة التضخم ونقص الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن أسعار النفط العالمية أنهت تعاملات أمس الجمعة، على ارتفاع وحققت مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

وارتفع سعر خام برنت العالمي في آخر جلسات التداول للعام يوم الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4 %.

ارتفاع الخام الأمريكي

وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021 بعد هدوء الأوضاع بسبب فيروس كورونا، كما ارتفع الخام الأمريكي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55 % العام الماضي، وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.