رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار البترول تسجل مكاسب للعام الثاني على التوالي

كتب:

مارينا رؤوف
11:16 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
البترول

البترول

شهدت أسعار البترول العالمية تغيرات كثيرة وتقلبات خلال العام 2022، خاصة مع الكثير من الأحداث التي شهدها العالم كله من حروب وتقلبات اقتصادية وغيرها.

وبشكل عام حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال 2022، حيث ذكر موقع «إنفيستينج»، أن الأسعار ارتفعت بشدة بسبب شح الإمدادات في ظل الأزمة في أوكرانيا، وكذلك انخفضت الأسعار في أوقات أخرى نتيجة ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي بعد تعرضها لموجة كبيرة من إصابات فيروس كورونا التي تسبب في إغلاق لعدد من المدن الصينية نتيجة لانتشار العدوى.

بالرغم من للعديد من الأحداث الاقتصادية وزيادة التضخم ونقص الإمدادات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن أسعار النفط العالمية أنهت تعاملات أمس الجمعة، على ارتفاع وحققت مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

وارتفع سعر خام برنت العالمي في آخر جلسات التداول للعام يوم الجمعة بنحو 2.45 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 3%، ليبلغ عند التسوية 85.91 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الأمريكي 80.26 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 1.86 دولار أي 2.4 %.

ارتفاع الخام الأمريكي

وبالنسبة للعام بأكمله ارتفع برنت حوالي 10% بعدما قفز 50% في 2021 بعد هدوء الأوضاع بسبب فيروس كورونا، كما ارتفع الخام الأمريكي حوالي 7% في 2022 بعدما زاد 55 % العام الماضي، وهبط خاما القياس بشدة في 2020 بعدما قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون الحذر في ظل زيادة أسعار الفائدة والركود المحتمل.

اقرأ المزيد:

ارتفاع أسعار البترول عالميا.. وتوقعات بوصول البرميل إلى 120 دولارا

أسعار البترول ترتفع مع انخفاض سعر الدولار عالميا

ارتفاع أسعار البترول عالميا بعد قرار فرض سقف سعري على الخام الروسي

أسعار البترول تتراجع خلال تعاملات اليوم وسط توقعات بالركود
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.