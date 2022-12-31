مصورة توثق مشهد قتال نادر بين تمساحين بجنوب إفريقيا.. استمر ساعتين

تتنوع مظاهر الوحشية في الحياة البرية، فيهجم الحيوانات والزواحف على بعضها في معركة دامية تنتهي بانتصار طرف وقتل الآخر، وفي أحد أبرز أشكال الوحشية، التهم تمساح كبير آخر صغيرًا في لحظة نادرة التقطتها مصورة فوتوجرافية.

بدولة جنوب إفريقيا، كانت المصورة ماري شيبرز على موعد مع التقاط واحدة من الصور النادرة، وهي لتمساح كبير خاض معركة دامية مع تمساح آخر صغير، انتهت بالتهام الكبير للصغير، حيث التقطت صورًا مختلفًا ومتنوعة للمعركة، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

المعركة استمرت لمدة ساعتين، وروت المصورة، وتعيش في جوهانسبرج، أنها كانت في رحلة لمدة ثمانية أيام إلى سكوكوزا، وهي إحدى المناطق البرية بجنوب إفريقيا، إذ مكثت في منطقة للتخييم طوال هذه الفترة.

تمساح يلتهم آخر.. مشهد دموي نادر

تحكي المصورة عن كواليس رؤيتها للتمساح، قائلة: «كنا في طريقنا في لحظة ما قبل الغروب، لاحظت شيئًا غريبًا، تمساح يأكل آخر، سألت صديقي إذا كان التمساح سيتمكن من رؤيتنا، وبدأت في التصوير، رأيت التمساح وفي فمه تمساح آخر، واعتقدت في البداية أنه جزء من طقوس التزاوج لديها، ربما تداعب بعضها، لكن عندما نظرت من خلال العدسة، رأيت الدم على أسنان التمساح الكبير».

ظل التمساح الصغير يقاتل بشجاعة، وكان حيًا بعد وقت من القتال لكن لم يستطع الفرار، إذ تؤكد «ماري» أنها لاحظت التمساح الصغير وهو يهز ذيله ويفتح ويغلق عينيه، لكن أصر الصغير على أكله حتى النهاية.