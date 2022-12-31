عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد سوق محطة مصر ويلتقي عددا من المواطنين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، تطوير ميدان محطة مصر في محافظة الإسكندرية، واستمع لشرح من المسؤولين عن أعمال التطوير.

يأتي ذلك في مستهل الجولة التفقدية له لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر، أنَّ يتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الميدانية، موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في مواني المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد خلال افتتاحه مشروع الغازات الطبية والصناعية في شركة النصر للكيماويات الوسيطة قبل أيام.

كما التقى رئيس الوزراء عددًا من المواطنين، والذين أشادوا بحجم التطوير في المحافظة.

كما تفقد مدبولي، سوق محطة مصر الذي تمّ تنفيذه لتجميع الباعة من محيط محطة السكة الحديد، مما كان يسبب زحام لمبنى حضري مخطط.

وحرص رئيس الوزراء على مشاهدة الأسعار داخل السوق، وإجراء حديث مع الباعة عن حركة الشراء في السوق.