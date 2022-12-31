«رحمة» تمشي على قدميها 10 ساعات يوميا لتوصيل الطلبات: «بوفر مصاريف دراستي»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «2023 بداية جديدة.. رحمة أمين.. قصة فتاة تحدت الظروف وكافحت من أجل العمل».

رحمة لم تلتفت لعبارات التنمر خلال عملها

تحملت المسؤولية واعتمدت على نفسها، وبدأت مرحلة الكفاح بالعمل في مهنة توصيل الطلبات، ولم تلتفت لعبارات التنمر أو الاعتراض التي يمكن أن تتلقاها خلال عملها، لتصبح رحمة أمين، صاحبة العشرين عامًا، حديث مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح تلك المهنة الشاقة نقطة تحول في حياتها.

«رحمة» جمعت بين دراستها وعملها لتوفير مصروفاتها

«فتاة الدليفري».. ذلك هو الاسم الذي لقُبت به «رحمة» ابنة الإسكندرية والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، التي استطاعت أن تجمع بين دراستها وعملها لتوفير مصروفات دراستها، وتحدت الظروف ومواعيد العمل الطويلة والرحلة الشاقة التي تقطعها على قدميها حاملة حقيبة العمل، التي يمكن أن تمتد لـ10 ساعات دون راحة.

وانتشرت قصة «رحمة» فتاة الدليفري، لتصبح حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي وتتلقى الدعم المعنوي من آلاف المتابعين الذين تعرفوا على قصتها وشجعوها حتى أصبح اسمها يتردد في كل مكان، الدعم المعنوي الذي تلقته رحمة تكلل بدعمها للالتحاق بمجموعة من الكورسات لتطوير نفسها وإشراكها في مشروعات وبرامج مختلفة في مجال ريادة الأعمال.

وقالت الفتاة إن الظروف الصعبة دفعتها إلى العمل، لأنها تؤمن جيدًا بأن كل إنسان يجب أن يتحمل مسؤولية نفسه أولًا بأول: «في شباب مش عاوز يشتغل ولا يبني نفسه، لكن أنا عاوزة أوصل بنفسي وأعتمد على نفسي مش أي حد مهما كان».

«رحمة»: ميفرقش معايا كلام الناس

وتابعت: «اللي بيتعب بنفسه ويشقى هو ده اللي يلاقي، كل واحد له وقت يوصل فيه، لكن اللي بيتعب ويشقى بيبقى أفضل، وبالنسبة لكلام الناس فأنا لم أخاف منه، لأنه مش بيعيش الواحد، لما أتعب وأقعد في البيت كلام الناس مش هيصرف عليّ ولا هيجيب دواء»، مؤكدة: «ميفرقش معايا كلام الناس طول ما أنا صح وراضية ربنا، ولسة بوصل الطلبات مشي على رجلي، لأنني لا أجيد قيادة دراجتي، لم أجد الوقت المناسب حتى الآن بسبب المذاكرة».