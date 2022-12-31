نوات متبقية في شتاء 2023.. أولها تبدأ 2 يناير وتستمر 6 أيام

نوات متتابعة تهب على محافظات مصر خلال فصل الشتاء، وتبدأ مع أول أسبوع في العام الجديد 2023، وهي نوات متبقية من موسم الشتاء الحالي، وتكون أكثر شدة عن النوات المنتهية، من حيث الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، تصاحبها برودة في الجو وانخفاض درجات الحرارة، بجانب المرتفع السيبيري الذي يضرب البلاد.

نوات الشتاء في 2023

وتأتي نوات الشتاء 2023 مع بداية العام، طبقا للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية كالتالي:

نوة رأس السنة

وتبدأ نوة رأس السنة في 2 يناير 2023، وأطلق عليها هذا الاسم بسبب تزامنها مع رأس السنة الميلادية من كل عام، وهي شديدة الأمطار وتستمر على مدار 6 أيام.

نوة الفيضة الكبرى

ويأتي موعد النوة الأخرى في 12 يناير، وهي نوة الفيضة الكبرى، وتستمر علي مدار 6 أيام، وأطلق عليها هذا الاسم نظرا للفيض الذي يحدث في البحر أثناء النوة، ويصاحبها ارتفاع في الأمواج وسقوط أمطار رعدية غزيرة.

نوة الغطاس

وتأتي نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر لـ 3 أيام، وتتزامن مع عيد الغطاس ولهذا سميت باسمه، وتشهد أمطارا شديدة ونشاطا ملحوظا في الرياح.

نوة الكرم

كما تتعرض البلاد لنوة الكرم في 28 يناير، وأطلق عليها هذا الاسم نتيجة غزارة أمطارها وتستمر على مدار 6 أيام.

نوة الشمس الصغرى

تستمر نوة الشمس الصغرى على مدار 3 أيام، تبدأ في 18 فبراير، وتشهد سقوط أمطار أثناء سطوع الشمس، لذا سميت بهذا الاسم.

نوة السلوم

وتأتي نوة السلوم في 2 مارس، وتستمر 48 ساعة فقط، وتنشط خلالها الرياح المثيرة للأتربة، وتصاحبها سقوط الأمطار.

آخر 3 نوات في موسم الشتاء

نوة الحسوم

وتستمر نوة الحسوم 6 أيام تهب في 8 مارس، وتتسم بالأمطار الرعدية الغزيرة التي تتعرض لها السواحل الشمالية.

نوة الشمس الكبرى

وتتعرض البلاد لنوة الشمس الكبرى والتي تستمر 48 ساعة، وذلك في 18 مارس، وتكون أمطارها غزيرة وتصاحبها سطوع كلي للشمس.

نوة برد العجوزة

وتسمى نوة برد العجوزة أو نوة عوة، وهي آخر نوات الشتاء، وتبدأ في 24 مارس على مدار 6 أيام، وأمطارها شديدة وتكون بها عواصف ترابية ونشاط للرياح.