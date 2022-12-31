محافظ شمال سيناء يزف أخبارا سارة للمواطنين مع نهاية العام: مشروعات عملاقة

زفَّ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أخبارا سارة كثيرة لأهالي المحافظة مع نهاية العام الميلادي، ودخول عام آخر، وذلك خلال بيان له نقله القسم الإعلامي بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك مشروعات تنموية عملاقة وطرق تشيَّد في مدن وقرى شمال سيناء، موضحا أن المرحلة الثالثة من طريق العريش الساحلي بدأ العام بها منذ عدة أيام، وهي توسعة الطريق وعمل حارات مرورية وتركيب بلدورات، وإضاءة وأشجار بشكل حضاري وراقٍ.

تشييد المرحلة الثالثة من طريق العريش الساحلي

وقال المحافظ إن العمل بدأ من قبالة كنتاكي إلى منطقة الخلفاء الراشدين، وسوف يتم نقل مسجد الخلفاء الى مكان آخر، على أنه سوف يتم خلال تلك الفترة الاستعانة بأربعة مساجد أخرى بالقرب من المكان، وسوف تشهد المنطقة عمل ميدان ساحلي كبير، مع مراجعة أعمال «يوترن» الطريق الساحلي الجديد قبالة نادي الشرطة وبالم بلازا.

ووجه المحافظ بأن هناك أخبارا سارة للمواطنين من أبناء المحافظة، وبخاصة أبناء مدينتي الشيخ زويد ورفح، مطلع العام الميلادي الجديد، منها عودة الأهالي المنقولين إلى أماكنهم، خاصة في رفح، موجهًا الشكر إلى المحافظات المجاورة التي ساعدت الأهالي، في استقبال المنقولين من أهالي المدينتين خلال الفترة الماضية.

أهمية توسعة شوارع المدينة الساحلية

وأكد المحافظ أهمية فتح الطرق وتوسعة الشوارع، بعد إزالة المصدات الأسمنتية بالمحافظة، سواء في العريش أو مدينة الشيخ زويد، وفتح جميع الطرق المغلقة، والعمل على إعادة إنشاء خدمات جديدة في مجال الهاتف الأرضي والمياه وخطوط الكهرباء الداخلية الأرضية، والغاز والصرف الصحي، وعملية الرصف الإنشائي التي تتم بدراسات محسوبة في بعض المناطق، حتى لا تتم عملية التكسير مجددا.

وكان جهاز التنمية بشمال سيناء قد أعلن في وقت سابق، في بيان له، عن بناء 6 عمارات سكنية جديدة في حي الريسة شرق العريش، وبناء 25 بيتا ريفيا كاملة المرافق بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، على أن يتم الاستلام خلال أعياد سيناء المقبلة.