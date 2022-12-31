مصرع 15 شخصا في حادث مروع بالمكسيك (فيديو)

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك جراء انقلاب حافلة سياح على طريق بولاية ناياريت غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأعلنت وزارة الأمن في بيان «هناك حتى الآن 15 قتيلا» بينهم قاصرين ونحو 10 جرحى.

والضحايا هم سياح من ولاية جواناخواتو كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية في المكسيك، بعد قضائهم عطلة، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

#AlMinuto #Nayarit #México

Está tarde 6:10PM antes de anochecer vuelca y se parte a la mitad autobús de los 80s.

Familiares y parientes regresaban de Playa Ayala (Guayabitos) Nayarit hacia León GTO.

1/2 pic.twitter.com/70rw81A4Q9 — Buro Internacional de Prensa (@BipPress) December 31, 2022

وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في واد غير عميق على جنب طريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنَّ الحافلة كانت تقل 48 شخصًا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.