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مصرع 15 شخصا في حادث مروع بالمكسيك (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:26 ص | السبت 31 ديسمبر 2022
حادث المكسيك

حادث المكسيك

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في المكسيك جراء انقلاب حافلة سياح على طريق بولاية ناياريت غرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، وأعلنت وزارة الأمن في بيان «هناك حتى الآن 15 قتيلا» بينهم قاصرين ونحو 10 جرحى.

والضحايا هم سياح من ولاية جواناخواتو كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية في المكسيك، بعد قضائهم عطلة، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات المكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في واد غير عميق على جنب طريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنَّ الحافلة كانت تقل 48 شخصًا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

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بقلم محمد علي حسن